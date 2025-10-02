Барселона отлага завръщането си на "Камп Ноу"

Каталунският футболен колос Барселона ще трябва да изчака още малко, преди да се завърне на легендарния си дом – стадион "Камп Ноу". Ръководството на клуба официално потвърди, че и вторият домакински мач от Шампионската лига, този път срещу гръцкия Олимпиакос, няма да се проведе на емблематичната арена. Вместо това, двубоят, насрочен за 21 октомври, ще се изиграе на Олимпийския стадион "Луис Компанис", където "блаугранас" вече приеха Пари Сен Жермен в предишния си европейски сблъсък.

Междувременно, срещите от Ла Лига се провеждат на по-скромното тренировъчно игрище "Йохан Кройф", което временно се превърна в крепост за възпитаниците на Ханзи Флик.

Причината за тази промяна е продължаващата мащабна реконструкция на "Камп Ноу". Въпреки първоначалните амбициозни планове ремонтът да приключи още през август, строителните дейности се проточиха и все още не позволяват завръщането на отбора и феновете на историческия стадион.

От клуба изразяват надежда, че началото на ноември ще донесе добри новини и "Камп Ноу" отново ще отвори врати за своите верни привърженици.