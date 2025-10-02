Барселона и ПСЖ с трогателен жест в памет на дъщерята на Луис Енрике

Вълнуваща инициатива обедини футболните грандове Барселона и Пари Сен Жермен непосредствено преди сблъсъка им в Шампионската лига, като двата клуба застанаха рамо до рамо в подкрепа на фондация „Сана“ – създадена от Луис Енрике в памет на неговата дъщеря.

На стадион „Естадио Олимпик Луис Компаниес“ атмосферата бе наситена с емоции, когато играчите на Барса излязоха на терена със специални екипи, посветени на каузата. Тези уникални фланелки бяха предложени на благотворителен търг, а събраните средства ще подпомогнат програмата Blaugrana Bracelets на фондация Blaugrana, която се стреми да облекчи престоя на тежко болни деца в болниците и да даде надежда на техните семейства.

Парижани също се включиха в благородната инициатива, като обявиха, че ще организират търг на свои екипи, а всички приходи ще бъдат дарени директно на фондация „Сана“. Това сътрудничество е част от по-широка кампания, която вече няколко месеца обединява усилията на двата клуба – включително срещи между малки пациенти и футболисти от първия отбор, които вдъхват кураж и усмивки на децата.

След драматичната победа на ПСЖ с 2:1, Луис Енрике не скри благодарността си към бившия си клуб. На пресконференцията след мача той заяви: „Искам да изразя искрената си признателност към ФК Барселона за този изключителен жест – дарението на фланелки и събраните средства за фондация ‘Сана’. Това е трогателна постъпка от страна на президента и целия клуб.“

За Енрике тази подкрепа има дълбоко лично значение. Фондация „Сана“, носеща името на неговата дъщеря, която загуби битката с агресивен остеосарком на едва деветгодишна възраст, наскоро бе отличена с престижната награда Socrates за социална ангажираност и солидарност. Трагедията, сполетяла семейството на Енрике през 2019 година, го накара да се оттегли от поста селекционер на Испания, за да бъде до дъщеря си в най-трудните моменти.

Днес, заедно със съпругата си Елена Кулел, той превръща личната болка в мисия – чрез фондацията те осигуряват медицинска, емоционална и социална подкрепа на деца, изправени пред тежки заболявания, и на техните близки.