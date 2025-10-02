Кевин Де Бройне: Расмус Хойлунд е новият Холанд на европейските терени

Наполи триумфира с 2:1 над Спортинг Лисабон в драматичен сблъсък от Шампионската лига, а главният герой на сцената бе датският нападател Расмус Хойлунд. Младият таран, който временно защитава цветовете на неаполитанците като преотстъпен от Манчестър Юнайтед, блесна с два гола и заслужено обра овациите на феновете.

Не по-малко впечатляващо бе и представянето на Кевин Де Бройне, който с две изящни асистенции изведе Хойлунд до головите позиции. Белгийският плеймейкър не скри възхищението си от партньора си в атака и направи любопитна аналогия: „Расмус притежава изключителни качества. По стил и начин на игра много ми напомня на Ерлинг Холанд – и двамата са левичари, обичат да се промъкват зад защитата и са истински хищници в наказателното поле. Убеден съм, че тепърва ще бележи още много за нас!“

Първото попадение падна в 36-ата минута, когато Де Бройне с прецизен пас намери Хойлунд, а датчанинът не сгреши. В края на срещата, в 79-ата минута, белгиецът отново демонстрира визията си на терена, като центрира перфектно за втория гол на нападателя – този път с мощен удар с глава.

Пътят на Хойлунд до този звезден миг не бе лек. В Манчестър Юнайтед той така и не успя да разгърне пълния си потенциал, реализирайки едва 26 гола в 95 двубоя, а сезон 2024/2025 в Премиър лийг се оказа особено труден – само четири попадения в 28 срещи. Престоят му в Наполи обаче се оказа глътка свеж въздух – само за пет мача в Серия А и Шампионската лига Хойлунд вече има три гола на сметката си.

Следващото предизвикателство пред Наполи е двубоят срещу Дженоа на 5 октомври, а след международната пауза неаполитанците ще премерят сили с ПСВ в третия кръг на груповата фаза на Шампионската лига.