Новини
Спорт »
Други спортове »
Български щангисти от Русе откриват родното участие на световното първенство в Норвегия

Български щангисти от Русе откриват родното участие на световното първенство в Норвегия

2 Октомври, 2025 19:27 311 0

  • световно първенство по вдигане на тежести-
  • българия-
  • русе-
  • дениз данев-
  • ангел русев-
  • норвегия-
  • фьорде-
  • нови категории-
  • спортни новини

Дениз Данев започва в 13:00 часа българско време в петък

Български щангисти от Русе откриват родното участие на световното първенство в Норвегия - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Двама талантливи представители на русенската школа ще изведат България на световната сцена по вдигане на тежести, която тази година се провежда във Фьорде, Норвегия. Дениз Данев и Ангел Русев са първите наши състезатели, които ще премерят сили с елита на планетата в престижния шампионат за мъже и жени.

Още на 3 октомври, петъчният ден ще бъде белязан от изявите на двамата български щангисти. Дениз Данев ще се включи в битката в група Б, като неговото участие започва в 13:00 часа българско време. По-късно вечерта, в 20:30 часа, Ангел Русев ще излезе на подиума в група А, където ще се изправи срещу най-силните съперници в категорията.

Тази година световното първенство във Фьорде ще остане в историята с въвеждането на нови теглови категории. Именно в най-леката – до 60 килограма, ще се състезават нашите русенски надежди.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ