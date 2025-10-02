Български щангисти от Русе откриват родното участие на световното първенство в Норвегия

Двама талантливи представители на русенската школа ще изведат България на световната сцена по вдигане на тежести, която тази година се провежда във Фьорде, Норвегия. Дениз Данев и Ангел Русев са първите наши състезатели, които ще премерят сили с елита на планетата в престижния шампионат за мъже и жени.

Още на 3 октомври, петъчният ден ще бъде белязан от изявите на двамата български щангисти. Дениз Данев ще се включи в битката в група Б, като неговото участие започва в 13:00 часа българско време. По-късно вечерта, в 20:30 часа, Ангел Русев ще излезе на подиума в група А, където ще се изправи срещу най-силните съперници в категорията.

Тази година световното първенство във Фьорде ще остане в историята с въвеждането на нови теглови категории. Именно в най-леката – до 60 килограма, ще се състезават нашите русенски надежди.