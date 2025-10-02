Новини
Коко Гоф на полуфинал в Пекин

2 Октомври, 2025 20:06 444 2

Втората в схемата се наложи над германката Ева Лис

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В четвъртфинал на престижния турнир по тенис за жени в Пекин - Коко Гоф демонстрира класата си и се наложи с 6:3, 6:4 над германката Ева Лис.

След двубоя Гоф не скри задоволството си от представянето си, като подчерта трудността на срещата: „Ева беше изключително борбена и не ми даде нито миг спокойствие. Трябваше да остана фокусирана и да вярвам в себе си до последната точка“, сподели тя пред медиите.

Младата американка, която вече има една защитена титла в Оукланд през 2024 година, ще се опита да повтори успеха си и в китайската столица. На полуфиналите я очаква ново сериозно предизвикателство – световната номер 4 Аманда Анисимова. Американката показа характер и обърна мача срещу шестата в схемата Джазмин Паолини, като триумфира след драматичен обрат – 6:7(4), 6:3, 6:4.


