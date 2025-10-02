Новини
Александър Василев отпадна във втория кръг на турнира в Ираклион

2 Октомври, 2025 20:26 456 1

  • александър василев-
  • турнир-
  • тенис-
  • кортове-
  • ираклион -
  • гърция

Той загуби от Йоанис Силас

Александър Василев отпадна във втория кръг на турнира в Ираклион - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Александър Василев отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове за мъже в Ираклион (Гърция) с награден фонд 15 хиляди долара.

18-годишният Василев отстъпи с 2:6, 2:6 от №7 в схемата Йоанис Силас (Гърция). Срещата продължи 80 минути.

Българинът поведе с 2:0 в първия сет, но загуби следващите шест гейма за 2:6. Във втората част Василев допусна два пробива и отстъпи с 2:6.


Това беше първи турнир за Василев на сингъл след двете му феноменални победи за България в мача срещу Финландия за Купа „Дейвис".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Поредния каун

    1 0 Отговор
    Гришовска работа

    21:02 02.10.2025

