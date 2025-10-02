Новини
Модел от Милано слага в шах сърцето на защитника на Арсенал

2 Октомври, 2025 23:12 665 0

Фенка на Ювентус плени Рикардо Калафиори

Модел от Милано слага в шах сърцето на защитника на Арсенал - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В света на футболните страсти и светския блясък, любовният живот на звездите често е под светлината на прожекторите. Този път вниманието е насочено към бранителя на Арсенал и италиански национал Рикардо Калафиори, който очевидно е намерил нова муза. Папарашки кадри, разпространени в социалните мрежи, уловиха 23-годишния футболист в компанията на изкусителната Меги Гало – модел от Милано, която е с шест години по-голяма от него.

Любопитен детайл е, че Меги Гало не крие своята страст към Ювентус – един от най-големите съперници на миланските грандове. Тя е редовен посетител на домакинските мачове на „бианконерите“ и често споделя снимки от трибуните в профилите си в социалните мрежи. Изборът ѝ на любим отбор със сигурност буди изненада сред жителите на модната столица, където традиционно доминират симпатиите към Милан и Интер.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Megghi Galo (@megghiigalo)


Миналото лято Калафиори преживя тежка раздяла с дългогодишната си приятелка Бенедета Боеме. Макар причините за края на връзката им да остават забулени в мистерия, слуховете в италианските медии сочат възможна изневяра от страна на футболиста.

Дали новата романтична авантюра ще донесе повече хармония в живота на Калафиори, предстои да разберем. Едно е сигурно – любовта между футбол и мода винаги ражда интригуващи истории, които не остават незабелязани от феновете и медиите.



