Ботев Пловдив ще бъде воден от Иван Цветанов при гостуването на Ботев Враца

В навечерието на важния двубой срещу Ботев Враца, ръководството на Ботев Пловдив излезе с официално съобщение, с което информира своите фенове, че все още не е избран постоянен старши треньор на представителния тим.
До назначаването на нов наставник, „жълто-черните“ ще бъдат поверени в ръцете на Иван Цветанов, който вече ръководи отбора и в предишния сблъсък срещу Левски.
В изявление, публикувано на клубния сайт, от Ботев Пловдив подчертават, че решението за нов треньор ще бъде обявено своевременно и официално, веднага щом бъде взето.
Междувременно, Иван Цветанов ще има отговорната задача да подготви отбора за предстоящото гостуване във Враца, където „канарчетата“ ще се опитат да се върнат на победния път.
1 Спецназ
Равен резултат или победа за Враца.
21:15 02.10.2025