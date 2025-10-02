Новини
Ботев Пловдив ще бъде воден от Иван Цветанов при гостуването на Ботев Враца

2 Октомври, 2025 21:08 458 1

Клубът още не е назначил постоянен треньор

Снимка: БГНЕС
В навечерието на важния двубой срещу Ботев Враца, ръководството на Ботев Пловдив излезе с официално съобщение, с което информира своите фенове, че все още не е избран постоянен старши треньор на представителния тим.

До назначаването на нов наставник, „жълто-черните“ ще бъдат поверени в ръцете на Иван Цветанов, който вече ръководи отбора и в предишния сблъсък срещу Левски.

В изявление, публикувано на клубния сайт, от Ботев Пловдив подчертават, че решението за нов треньор ще бъде обявено своевременно и официално, веднага щом бъде взето.

Междувременно, Иван Цветанов ще има отговорната задача да подготви отбора за предстоящото гостуване във Враца, където „канарчетата“ ще се опитат да се върнат на победния път.


  • 1 Спецназ

    0 0 Отговор
    Мача ще е 50 на 50.

    Равен резултат или победа за Враца.

    21:15 02.10.2025

