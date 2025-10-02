Григор Димитров номер 1 в престижна класация - зад него са Алкарас и Синер

Българската тенис звезда Григор Димитров отново привлече вниманието на световната спортна общественост, след като оглави престижна класация на ATP, посветена на майсторството при излизанията на мрежата. Според задълбочен анализ на TennisViz, цитиран от експерта Том Кори в интервю за Гил Грос, Димитров е безспорният лидер по ефективност в този ключов елемент от играта през последната година.

Впечатляващите 73,2% успеваемост при разиграванията на мрежата, постигнати от Григор в рамките на последните 52 седмици, го поставят пред всички останали тенисисти в тура. Само още девет играчи са преминали границата от 70% в този компонент, което подчертава изключителното постижение на българина. Близо до него в класацията се нареждат Алекс де Минор с 72,6% и Давид Гофен със 71,8%. Сред останалите имена в топ 10 попадат Нуно Боржеш (71,5%), Яник Синер (71,4%), Стефанос Циципас (71%), Яспер де Йонг (71%), Карлос Алкарас (70,1%), Холгер Руне (70,1%), Маркос Гирон (70,1%) и Мартон Фучович (70%).

Любопитно е, че дори изгряващите звезди като Алкарас и Синер остават зад Димитров по този показател. След неприятната травма, която получи по време на сблъсъка със Синер на "Уимбълдън", Григор бе принуден да си вземе пауза от корта, за да се възстанови напълно.

Добрата новина за феновете е, че завръщането му е съвсем близо – Димитров вече е потвърдил участие на турнира от сериите ATP 250 в Стокхолм, който стартира на 13 октомври. След това българинът планира да се включи и в надпреварите във Виена (ATP 500) и Париж (Мастърс 1000).