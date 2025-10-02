Новини
Карлос Насар излиза за световната титла по вдигане на тежести – кога и къде да гледате българските шампиони

2 Октомври, 2025 23:24 559 1

Надпреварата е в норвежкия град Фьорде от 2 до 11 октомври

Карлос Насар излиза за световната титла по вдигане на тежести – кога и къде да гледате българските шампиони - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Българските надежди във вдигането на тежести се отправят към норвежкия град Фьорде, където от 2 до 11 октомври ще се проведе Световното първенство по вдигане на тежести 2025. Състезанието обещава истински спортни емоции, а шестима родни атлети ще се борят за място на почетната стълбичка.

Сред най-очакваните имена е олимпийският шампион от Париж 2024 Карлос Насар, който ще се впусне в битката за златото в категория до 94 килограма. Феновете могат да проследят неговото представяне на живо в петък, 9 октомври, от 20:30 часа по телевизия RING.

Освен него, в група „А“ на своите категории ще видим и петкратния европейски първенец Ангел Русев, който въпреки травма в рамото, е решен да се пребори за медал в изтласкването до 60 килограма. Неговият старт е насрочен за 3 октомври (събота) от 20:30 часа.

Христо Христов също ще се включи в надпреварата, като ще атакува отличията в категория до 110 килограма на 10 октомври (неделя) от 20:30 часа.

Дениз Данев, Иван Димов и Габриел Маринов допълват българския състав, готови да демонстрират характер и сила в едни от най-конкурентните категории на шампионата.


  • 1 Червената шапчица

    0 0 Отговор
    А защо в статията нищо не се казва за нашите волейболисти?

    00:19 03.10.2025

