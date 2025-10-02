Лил шокира Рома в Рим: Три пропуснати дузпи за "вълците" в Лига Европа

В истинска футболна драма на стадион "Олимпико", френският Лил нанесе болезнено поражение на Рома с 1:0 в двубой от втория кръг на основната фаза в Лига Европа.

Още в шестата минута исландският национал Хакон Арнар Харалдсон изведе гостите напред в резултата, възползвайки се от прецизен пас на Феликс Алешандре Андраде Санчес Корея. Това попадение се оказа решаващо и донесе трите точки на "песовете" от Лил.

През второто полувреме домакините продължиха да търсят гол, с който да избегнат загубата. Така се стигна до 80-ата минута, когато настъпи серия от драматични моменти. Първи съдията се допита до ВАР, за да отсъди дузпа за „джалоросите“ заради игра с ръка на Аиса Манди. Берке Йозер успя да спаси слабото изпълнение на резервата Артьом Довбик от бялата точка, но се стигна до пребиване на дузпата заради преждевременно нахлуване в наказателното поле на влезлия от пейката Ромен Перо , който първи стигна до избитата топка. При втория си опит нападателят стреля по абсолютно същия начин и отново дузпата му беше отразена, но се стигна до нейно трето изпълнение поради неправилно позициониране на Йозер. При третия опит с удара се нагърби Матиас Соуле, който смени посоката, но вратарят спаси и неговото изпълнение, гарантирайки победата на своя тим.

Това бе първият официален сблъсък между двата отбора, който ще се помни дълго от феновете на Лил.

С този успех французите оглавиха временното класиране с пълен актив от 6 точки, докато Рома остава с 3 пункта и ще трябва да търси реванш в следващите си мачове.