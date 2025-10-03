Новини
Атлетико Мадрид иска халф на Манчестър Юнайтед

3 Октомври, 2025 08:28 647 1

Английският национал е наблюдаван и от Реал Мадрид, както и от Наполи, който вече се опита да го привлече под наем миналото лято

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Атлетико Мадрид проявява сериозен интерес към 20-годишния халф на Манчестър Юнайтед Коби Мейну, твърди "Дейли Мейл".

Според изданието, освен от „дюшекчиите“, английският национал е наблюдаван и от Реал Мадрид, както и от Наполи, който вече се опита да го привлече под наем миналото лято.

Мейну работи с агента, който се грижи за интересите на Алекс Баена и Пабло Бариос, като това може да спомогне за преминаването му в Атлетико.

През настоящия сезон халфът взе участие в 5 мача във всички турнири, в които се отличи с една асистенция. Настоящият договор на Мейну на "Олд Трафорд" е до лятото на 2027 година.


  • 1 Рашфорд играе

    яко в Барселона, вчера Расмус Хойлунд с два гола при Италянците, днес Коби Майно.😁🤣🤣
    Колектива да ге, колектива.

    08:40 03.10.2025

