ЦСКА отпрати доверен човек на Гриша Ганчев

ЦСКА се е разделил със завеждащия международния отдел Стоян Петков, съобщиха източници на БЛИЦ. Полиглотът е последният от хората на Гриша Ганчев, напускащ Борисовата градина. Петков остана на работа при "червените" след оттеглянето на родения в ловешкото село Микре бизнесмен в края на април 2024 година.

ЦСКА вече е намерил негов заместник и се очаква той да започне работа в клуба от понеделник, 6 октомври.

Междувременно в броя си от днес "Тема Спорт" съобщава, че и психоложката Полина Хаджиянкова е напуснала ЦСКА. Дъщерята на известния спортен журналист Румен Хаджиянков се присъедини към "червените" преди малко повече от 2 години.