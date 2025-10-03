Новини
ЦСКА отпрати доверен човек на Гриша Ганчев

ЦСКА отпрати доверен човек на Гриша Ганчев

3 Октомври, 2025 09:30

ЦСКА вече е намерил негов заместник и се очаква той да започне работа в клуба от понеделник, 6 октомври

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА се е разделил със завеждащия международния отдел Стоян Петков, съобщиха източници на БЛИЦ. Полиглотът е последният от хората на Гриша Ганчев, напускащ Борисовата градина. Петков остана на работа при "червените" след оттеглянето на родения в ловешкото село Микре бизнесмен в края на април 2024 година.

ЦСКА вече е намерил негов заместник и се очаква той да започне работа в клуба от понеделник, 6 октомври.

Междувременно в броя си от днес "Тема Спорт" съобщава, че и психоложката Полина Хаджиянкова е напуснала ЦСКА. Дъщерята на известния спортен журналист Румен Хаджиянков се присъедини към "червените" преди малко повече от 2 години.


  • 1 Левски 1914

    4 1 Отговор
    Както бизнесмена е роден в село Микре , така е отбора го доведоха от Микре през 2016г!

    09:42 03.10.2025

  • 2 Ганчо от Микре

    3 0 Отговор
    фалира ЦСКА на 9.9.2016. После Тиквата пусна фалиралия да “купи” активите чрез държавна поръчка за китайски джипки за полицията…

    09:58 03.10.2025

