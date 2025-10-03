11-ият кръг във Втора лига се открива днес - програма

Втора лига - 11 кръг:
3 октомври - петък, 16:00 ч
Миньор Перник - Лудогорец II
ЦСКА II - Спортист Своге
4 октомври - събота, 16:00 ч
Спартак Плевен - Севлиево
Беласица Петрич - Хебър Пазарджик
Пирин Благоевград - Черноморец Бургас
5 октомври - неделя, 16:00 ч
Дунав Русе - Етър Велико Търново
6 октомври - понеделник, 16:00 ч
Вихрен Сандански - Марек Дупница
6 октомври - понеделник, 19:00 ч
Локомотив Горна Оряховица - Фратрия
Янтра Габрово - почива
