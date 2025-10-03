Новини
11-ият кръг във Втора лига се открива днес - програма

3 Октомври, 2025 14:42 403 0

  • втора лига-
  • футбол-
  • миньор перник-
  • спартак плевен -
  • севлиево-
  • беласица петрич -
  • хебър пазарджик -
  • пирин благоевград -
  • черноморец бургас

Миньор Перник приема дубъла на Лудогорец

11-ият кръг във Втора лига се открива днес - програма - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Втора лига - 11 кръг:

3 октомври - петък, 16:00 ч
Миньор Перник - Лудогорец II
ЦСКА II - Спортист Своге

4 октомври - събота, 16:00 ч
Спартак Плевен - Севлиево
Беласица Петрич - Хебър Пазарджик
Пирин Благоевград - Черноморец Бургас

5 октомври - неделя, 16:00 ч
Дунав Русе - Етър Велико Търново

6 октомври - понеделник, 16:00 ч
Вихрен Сандански - Марек Дупница

6 октомври - понеделник, 19:00 ч
Локомотив Горна Оряховица - Фратрия

Янтра Габрово - почива


