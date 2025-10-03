Дениз Данев с достойно представяне на Световното по вдигане на тежести в Норвегия

Българският национал по вдигане на тежести Дениз Данев демонстрира характер и воля на Световното първенство във Фьорде, Норвегия, където завърши с двубой от 253 килограма в категория до 60 кг. Младият ни талант успя да преодолее началните тежести и в двете движения – 113 кг в изхвърлянето и 140 кг в изтласкването, което му осигури пето място в група "В".

В дисциплината изхвърляне, Данев показа хладнокръвие и успя да реализира успешен трети опит, докато първите два останаха неуспешни.

При изтласкването, българинът се справи с първия си опит, но не успя да покори по-високите тежести от 143 и 145 килограма, което го нареди шести в изхвърлянето и пети в изтласкването сред конкурентите в групата.

Временен лидер след края на опитите в група "В" стана представителят на Филипините Фернандо Агад, който събра впечатляващ двубой от 275 килограма.

Тази вечер, от 20:30 часа, предстои кулминацията в категорията до 60 кг, когато ще се проведе надпреварата в група "А". Там ще видим още един български представител – Ангел Русев, който ще се бори за призово класиране и ще защитава честта на България на световната сцена.