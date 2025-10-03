Новини
Спорт »
Други спортове »
Дениз Данев с достойно представяне на Световното по вдигане на тежести в Норвегия

Дениз Данев с достойно представяне на Световното по вдигане на тежести в Норвегия

3 Октомври, 2025 16:42 450 0

  • вдигане на тежести-
  • дениз данев-
  • световното първенство -
  • фьорде-
  • норвегия-
  • щанги-
  • спортни новини

Националът завърши с двубой от 253 килограма в категория до 60 кг.

Дениз Данев с достойно представяне на Световното по вдигане на тежести в Норвегия - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският национал по вдигане на тежести Дениз Данев демонстрира характер и воля на Световното първенство във Фьорде, Норвегия, където завърши с двубой от 253 килограма в категория до 60 кг. Младият ни талант успя да преодолее началните тежести и в двете движения – 113 кг в изхвърлянето и 140 кг в изтласкването, което му осигури пето място в група "В".

В дисциплината изхвърляне, Данев показа хладнокръвие и успя да реализира успешен трети опит, докато първите два останаха неуспешни.

При изтласкването, българинът се справи с първия си опит, но не успя да покори по-високите тежести от 143 и 145 килограма, което го нареди шести в изхвърлянето и пети в изтласкването сред конкурентите в групата.

Временен лидер след края на опитите в група "В" стана представителят на Филипините Фернандо Агад, който събра впечатляващ двубой от 275 килограма.

Тази вечер, от 20:30 часа, предстои кулминацията в категорията до 60 кг, когато ще се проведе надпреварата в група "А". Там ще видим още един български представител – Ангел Русев, който ще се бори за призово класиране и ще защитава честта на България на световната сцена.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ