Новини
Спорт »
Световен футбол »
ПСЖ блокира участието на Кварацхелия в националния отбор на Грузия заради контузия

ПСЖ блокира участието на Кварацхелия в националния отбор на Грузия заради контузия

3 Октомври, 2025 22:08 470 0

  • псж-
  • кварацхелия-
  • национален отбор на грузия-
  • контузия-
  • световни квалификации-
  • лига 1-
  • шампионска лига-
  • вили саньол-
  • футбол-
  • спортни новини

Футболистът получи неприятна травма в бедрото по време на двубоя срещу Оксер

ПСЖ блокира участието на Кварацхелия в националния отбор на Грузия заради контузия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Пари Сен Жермен е на път да предизвика сериозно напрежение между клуб и национален отбор, след като ръководството на френския гранд се противопостави на повиквателната за Хвича Кварацхелия от селекционера на Грузия. Въпреки че талантливото крило е включено в списъка за предстоящите световни квалификации, ПСЖ настоява, че футболистът не е напълно възстановен и не бива да рискува здравето си.

Ситуацията се нажежава, след като Кварацхелия получи неприятна травма в бедрото по време на двубоя срещу Оксер в Лига 1 миналия уикенд. Вследствие на контузията, грузинският национал пропусна важния сблъсък с Барселона в Шампионската лига, а също така няма да бъде на разположение и за гостуването на Лил.

Медицинските експерти на клуба са категорични – необходим е поне 10-дневен период на възстановяване, което поставя под въпрос участието му в решаващите мачове на Грузия. Вили Саньол, селекционерът на грузинския тим, обаче не се отказва лесно и е включил Кварацхелия в групата за ключовите квалификации, които стартират с тежко гостуване на Испания на 11 октомври. От ПСЖ вече изразиха недоволството си от международните ангажименти на своите звезди, особено след като Усман Дембеле също се завърна с травма от националния отбор.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ