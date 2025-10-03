ПСЖ блокира участието на Кварацхелия в националния отбор на Грузия заради контузия

Пари Сен Жермен е на път да предизвика сериозно напрежение между клуб и национален отбор, след като ръководството на френския гранд се противопостави на повиквателната за Хвича Кварацхелия от селекционера на Грузия. Въпреки че талантливото крило е включено в списъка за предстоящите световни квалификации, ПСЖ настоява, че футболистът не е напълно възстановен и не бива да рискува здравето си.

Ситуацията се нажежава, след като Кварацхелия получи неприятна травма в бедрото по време на двубоя срещу Оксер в Лига 1 миналия уикенд. Вследствие на контузията, грузинският национал пропусна важния сблъсък с Барселона в Шампионската лига, а също така няма да бъде на разположение и за гостуването на Лил.

Медицинските експерти на клуба са категорични – необходим е поне 10-дневен период на възстановяване, което поставя под въпрос участието му в решаващите мачове на Грузия. Вили Саньол, селекционерът на грузинския тим, обаче не се отказва лесно и е включил Кварацхелия в групата за ключовите квалификации, които стартират с тежко гостуване на Испания на 11 октомври. От ПСЖ вече изразиха недоволството си от международните ангажименти на своите звезди, особено след като Усман Дембеле също се завърна с травма от националния отбор.