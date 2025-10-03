Новини
Арсенал готви удължаване на договора на Юриен Тимбер

Защитникът е на прага на ново споразумение

Лондонският гранд Арсенал е на път да предложи нов договор на един от най-важните си футболисти в отбрана – Юриен Тимбер. Според авторитетни британски медии, „артилеристите“ вече работят по условията на ново споразумение, въпреки че настоящият контракт на нидерландския бранител изтича чак през 2028 година.

Очаква се до края на календарната година да има яснота по преговорите, а подписването на новия договор изглежда все по-вероятно.

Мениджърът на Арсенал Микел Артета не скри задоволството си от представянето на Тимбер и потвърди, че разговорите между клуба и играча са в ход.

„Желаем Юриен да остане част от нашия проект на сто процента. Той е универсален футболист, който притежава почти всички качества, които търсим в един защитник“, коментира испанският специалист.

Тимбер се превърна в ключова фигура за лондончани, като с изявите си на терена спечели доверието на треньорския щаб и феновете. Очаква се новият договор да затвърди ролята му като основен стълб в защитата на Арсенал и да осигури стабилност на отбора за следващите сезони.


