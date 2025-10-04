Новини
Барселона срази Панатинайкос в зрелищен сблъсък в Атина

Барселона срази Панатинайкос в зрелищен сблъсък в Атина

4 Октомври, 2025

Първа победа за каталунците в Евролигата

Барселона срази Панатинайкос в зрелищен сблъсък в Атина - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Барселона изкова впечатляваща победа като гост над Панатинайкос в сърцето на Атина. Каталунският гранд надделя над „детелините“ със 103:94 в двубой от втория кръг на най-елитния европейски клубен баскетболен турнир.

Още от първите минути на паркета в зала „ОАКА“ гостите демонстрираха завидна концентрация и агресия, с което изненадаха домакините и си осигуриха солиден аванс. Въпреки опитите на Панатинайкос да се върне в мача, Барса не изпусна инициативата и контролираше събитията до последната сирена.

Това бе първо поражение за гръцкия тим през настоящата кампания, докато Барселона записа дебютен успех в надпреварата.

Американското крило Уил Клайбърн бе истинският мотор за успеха на испанците, като завърши с внушителните 23 точки. Торнике Шенгелия също се отличи с 17 точки, а още трима негови съотборници преминаха границата от 10 точки, което подчертава колективната сила на Барса.

В редиците на Панатинайкос испанската звезда Хуан Ернангомес се отличи с 27 точки и 8 борби, докато опитният Костас Слукас записа впечатляващ „дабъл-дабъл“ – 18 точки и 11 асистенции, но усилията им не бяха достатъчни за обрат.

В следващия кръг Панатинайкос ще търси реванш при гостуването си на Баскония на 9 октомври, а ден по-късно Барселона ще приеме Валенсия в своята зала.


