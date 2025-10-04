Новини
Футболен мач в Испания прекъснат заради бурен протест срещу Израел – фенове развяваяха палестински знамена (ВИДЕО)

4 Октомври, 2025 13:30 625 4

Този случай е поредното доказателство, че футболът често се превръща в арена за изразяване на гражданска позиция и социално недоволство

Футболен мач в Испания прекъснат заради бурен протест срещу Израел – фенове развяваяха палестински знамена (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълна от емоции и напрежение заля стадиона в Памплона по време на двубоя между Осасуна и Хетафе от осмия кръг на Ла Лига. Футболната среща, която по принцип би трябвало да бъде празник за феновете, се превърна в сцена на политически протест, който временно спря играта и привлече вниманието на цяла Испания.

Още в 11-ата минута страстите на трибуните ескалираха – група от най-верните привърженици на домакините изразиха недоволството си срещу действията на Израел, като хвърлиха десетки тенис топки на терена. Това неочаквано прекъсване на мача бе придружено от огромен транспарант с надпис на баски език „Israel, Suntsitu“ („Унищожете Израел“), както и от множество палестински знамена, развяти в знак на солидарност с палестинския народ.

След няколко минути, в които играчите и съдийският екип събираха разпръснатите топки, срещата бе възобновена.

Въпреки напрежението, футболистите на Осасуна успяха да се съсредоточат и да извоюват победа с 2:1. За червено-сините точни бяха Абел Бертонес и Алехандро Катена, докато за гостите от Хетафе се разписа Борха Майорал.

Инцидентът предизвика широк обществен отзвук и породи дискусии относно мястото на политиката във футбола.

Видеокадри от протеста бързо обиколиха социалните мрежи, а спортните анализатори не спират да коментират случилото се.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Батак

    0 2 Отговор
    Така са унищожавали и българите.

    13:32 04.10.2025

  • 2 чудесно

    1 0 Отговор
    но анемично

    13:38 04.10.2025

  • 3 Готино ми е

    5 2 Отговор
    45 години ни учиха какво животно е бил оня с мустачките. А днес се оказва че е трябвало мавзолей да му построят в центъра на Мюнхен.

    13:39 04.10.2025

  • 4 Шалом

    1 2 Отговор
    Ало Батак, когато видиш клането в Израел ,по жестоко от турското ,тогава пиши глупости !
    В Бургас атентата беше на българска земя ,убити бяха хора от палестинци ,ливанци ,исламисти ,така ли е батаклия?
    Там никога не е имало държава Палистина и такъв народ ,тези сега са араби ,не са наследниците народите от времето на Галилея .

    13:50 04.10.2025

