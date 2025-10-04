Футболен мач в Испания прекъснат заради бурен протест срещу Израел – фенове развяваяха палестински знамена (ВИДЕО)

Вълна от емоции и напрежение заля стадиона в Памплона по време на двубоя между Осасуна и Хетафе от осмия кръг на Ла Лига. Футболната среща, която по принцип би трябвало да бъде празник за феновете, се превърна в сцена на политически протест, който временно спря играта и привлече вниманието на цяла Испания.

Още в 11-ата минута страстите на трибуните ескалираха – група от най-верните привърженици на домакините изразиха недоволството си срещу действията на Израел, като хвърлиха десетки тенис топки на терена. Това неочаквано прекъсване на мача бе придружено от огромен транспарант с надпис на баски език „Israel, Suntsitu“ („Унищожете Израел“), както и от множество палестински знамена, развяти в знак на солидарност с палестинския народ.

След няколко минути, в които играчите и съдийският екип събираха разпръснатите топки, срещата бе възобновена.

Въпреки напрежението, футболистите на Осасуна успяха да се съсредоточат и да извоюват победа с 2:1. За червено-сините точни бяха Абел Бертонес и Алехандро Катена, докато за гостите от Хетафе се разписа Борха Майорал.

Инцидентът предизвика широк обществен отзвук и породи дискусии относно мястото на политиката във футбола.

Видеокадри от протеста бързо обиколиха социалните мрежи, а спортните анализатори не спират да коментират случилото се.

Impresionante la afición del Osasuna.

Han parado el partido tirando pelotas de tenis denunciando a los genocidas de Israel con el lema “Israel Suntsitu”

Gracias. 🇵🇸🇵🇸 pic.twitter.com/cNf5QImpz6 — Sixto (@SXTrece) October 3, 2025