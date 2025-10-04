Новини
Трагедия в спорта: Артър Джоунс, шампион от Супербоул и брат на UFC легенда, си отиде на 39 години

4 Октомври, 2025 18:18 710 6

  • артър джоунс-
  • смърт-
  • супербоул-
  • балтимор рейвънс-
  • джон джоунс-
  • ufc-
  • американски футбол-
  • nfl-
  • спортна трагедия-
  • новини

Причината за преждевременната смърт все още не е оповестена

Трагедия в спорта: Артър Джоунс, шампион от Супербоул и брат на UFC легенда, си отиде на 39 години - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Светът на спорта потъна в скръб след неочакваната кончина на Артър Джоунс – изтъкнат американски футболист и носител на престижния шампионски пръстен от Супербоул.

Само на 39 години, Джоунс напусна този свят, оставяйки след себе си незаличима следа и множество почитатели, които ще помнят неговата харизма и спортен дух.

Артър Джоунс, по-големият брат на емблематичния UFC шампион Джон Джоунс, бе истинска звезда на терена. Като част от състава на Балтимор Рейвънс, той изигра ключова роля в триумфа на отбора в Супербоул XLVII, когато "гарваните" надделяха над Сан Франциско 49ers в един от най-запомнящите се финали в историята на NFL.

След седем сезона, изпълнени с битки, победи и незабравими моменти, Артър Джоунс се оттегли от професионалния спорт през 2017 година. През цялата си кариера той бе пример за отдаденост, борбеност и колегиалност – качества, които му спечелиха уважението на съотборници, треньори и фенове.

Новината за внезапната му смърт разтърси спортната общност. Генералният мениджър на NFL Ерик ДеКоста изрази дълбоката си тъга в социалните мрежи, подчертавайки, че Артър е бил извор на вдъхновение за всички около себе си.

„Неговата усмивка, позитивна енергия и безкрайна доброта ще останат завинаги в сърцата ни. Изказваме най-искрените си съболезнования на семейството и близките му“, написа ДеКоста.

Причината за преждевременната смърт на Артър Джоунс все още не е оповестена, което допълнително засилва шока и тъгата сред неговите почитатели и близки.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 всяка звезда

    3 1 Отговор
    За да свети се нуждае от гориво. И изгаря.

    18:28 04.10.2025

  • 2 айде

    1 1 Отговор
    май нещо е прекалил с белото.

    Коментиран от #5

    18:34 04.10.2025

  • 3 раи

    1 1 Отговор
    Ваксиниран ли е бил?

    Коментиран от #6

    18:59 04.10.2025

  • 4 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    А в блатния халифат бункерното ги праща да гинат в украинските поля още на по 20!

    19:05 04.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гощо

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "раи":

    Вероятно да! И е нормално да умре на 39! Не е нормално да си на 80 с два инсулта и да умреш от ковид!

    19:10 04.10.2025

