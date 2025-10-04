Трагедия в спорта: Артър Джоунс, шампион от Супербоул и брат на UFC легенда, си отиде на 39 години

Светът на спорта потъна в скръб след неочакваната кончина на Артър Джоунс – изтъкнат американски футболист и носител на престижния шампионски пръстен от Супербоул.

Само на 39 години, Джоунс напусна този свят, оставяйки след себе си незаличима следа и множество почитатели, които ще помнят неговата харизма и спортен дух.

Артър Джоунс, по-големият брат на емблематичния UFC шампион Джон Джоунс, бе истинска звезда на терена. Като част от състава на Балтимор Рейвънс, той изигра ключова роля в триумфа на отбора в Супербоул XLVII, когато "гарваните" надделяха над Сан Франциско 49ers в един от най-запомнящите се финали в историята на NFL.

След седем сезона, изпълнени с битки, победи и незабравими моменти, Артър Джоунс се оттегли от професионалния спорт през 2017 година. През цялата си кариера той бе пример за отдаденост, борбеност и колегиалност – качества, които му спечелиха уважението на съотборници, треньори и фенове.

Новината за внезапната му смърт разтърси спортната общност. Генералният мениджър на NFL Ерик ДеКоста изрази дълбоката си тъга в социалните мрежи, подчертавайки, че Артър е бил извор на вдъхновение за всички около себе си.

„Неговата усмивка, позитивна енергия и безкрайна доброта ще останат завинаги в сърцата ни. Изказваме най-искрените си съболезнования на семейството и близките му“, написа ДеКоста.

Причината за преждевременната смърт на Артър Джоунс все още не е оповестена, което допълнително засилва шока и тъгата сред неговите почитатели и близки.