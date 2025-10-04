Сестрите Стоеви на крачка от титлата в Ал-Аин след категорична победа

Стефани и Габриела Стоеви се класираха за големия финал на престижния турнир по бадминтон от сериите "Tour Super 100" в Ал-Аин, Обединени Арабски Емирства, след като демонстрираха впечатляваща форма и безапелационна игра. В полуфиналния сблъсък, родните ни шампионки, които оглавяват основната схема, се изправиха срещу четвъртите поставени в надпреварата – туркините Бенгису Ерчетин и Назлъджан Инджъ.

Стоеви не оставиха никакви съмнения в превъзходството си и затвориха мача с убедителното 21:16, 21:14 само за 34 минути.

Още от първите разигравания българките диктуваха темпото, а единствено в началото на първия гейм съперничките им успяха да се доближат в резултата. Във втората част Стефани и Габриела показаха класата си, като след 8:6 направиха серия от точки и не позволиха на туркините да се върнат в срещата.

Утре предстои големият финал, в който възпитаничките на треньорката Петя Неделчева-Хранова ще се изправят срещу тайванския дует Ян Фей Чън и Лян Чън Сун, които са пети в схемата.