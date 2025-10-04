Новини
Спорт »
Други спортове »
България триумфира драматично над Турция в Европейската ръгби конференция

4 Октомври, 2025 20:25 379 1

Мачът беше дебют за новия селекционер Ивайло Иванов

България триумфира драматично над Турция в Европейската ръгби конференция - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националният отбор по ръгби на България поднесе истинска сензация, като надделя над Турция с минималното, но сладко 16:14 в оспорван сблъсък от група "С" на Европейската ръгби конференция. Срещата се състоя на националния стадион "Васил Левски" в София, където българските "лъвове" показаха характер и воля за победа.

Дебютът на новия селекционер Ивайло Иванов се оказа повече от успешен, след като неговите възпитаници демонстрираха борбен дух и тактическа зрялост срещу коравия тим на южните ни съседи.

В герой за "трикольорите" се превърна Петър Николов, който реализира впечатляващите 11 точки и изигра ключова роля за крайния успех.

С този ценен триумф България се изкачи на върха в класирането, изравнявайки се с Украйна.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 русофилска

    1 0 Отговор
    мъка

    20:46 04.10.2025

