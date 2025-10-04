България триумфира драматично над Турция в Европейската ръгби конференция

Националният отбор по ръгби на България поднесе истинска сензация, като надделя над Турция с минималното, но сладко 16:14 в оспорван сблъсък от група "С" на Европейската ръгби конференция. Срещата се състоя на националния стадион "Васил Левски" в София, където българските "лъвове" показаха характер и воля за победа.

Дебютът на новия селекционер Ивайло Иванов се оказа повече от успешен, след като неговите възпитаници демонстрираха борбен дух и тактическа зрялост срещу коравия тим на южните ни съседи.

В герой за "трикольорите" се превърна Петър Николов, който реализира впечатляващите 11 точки и изигра ключова роля за крайния успех.

С този ценен триумф България се изкачи на върха в класирането, изравнявайки се с Украйна.