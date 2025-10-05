Новини
Добруджа се стреми към първа победа от август насам в домакинството срещу Арда

Добруджа се стреми към първа победа от август насам в домакинството срещу Арда

5 Октомври, 2025 11:14 360 0

Мачът е от 15:00 часа днес

Ангел Лазаров

Днес следобед футболният стадион „Дружба“ в Добрич ще бъде арена на ожесточена битка, в която местният тим Добруджа ще се опита да прекъсне дългата си серия без успех. В 15:00 часа „жълто-зелените“ приемат Арда Кърджали в среща от 11-ия кръг на Първа лига, а главен съдия ще бъде опитният Никола Попов.

Домакините, водени от Атанас Атанасов, се намират в труден период – те заемат предпоследното 15-о място във временното класиране с едва 7 точки. Добруджа не познава вкуса на победата в последните си пет шампионатни двубоя, което допълнително засилва напрежението сред феновете. Въпреки това, на собствен терен отборът показва по-стабилна игра – две победи, едно равенство и едно поражение, при голова разлика 6:6.

Арда, воден от Александър Тунчев, също не блести с постоянство през този сезон. Кърджалийци са на 12-а позиция с 9 точки, като в последните си пет мача в първенството имат само един успех. Като гости Арда е записал една победа и три загуби, а головата им разлика далеч от дома е 5:6.

Историята между двата тима също не е в полза на Добруджа – в последния им сблъсък през 2019 г. във Втора лига Арда надделя с минималното 1:0 в Кърджали. Освен това, Арда има две победи от два мача срещу добричлии.


