Испански триумф на подиума в драматичния MotoGP старт в Индонезия

5 Октомври, 2025 13:12 348 0

Фермин Алдегер донесе победата на отбора на „Дукати“

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуващият 18-и кръг от световния шампионат по мотоциклетизъм MotoGP, проведен на пистата в Индонезия, се превърна в истински празник за испанските фенове. Трима испански пилоти окупираха челните позиции, демонстрирайки класа, хъс и безупречна техника.

Големият герой на деня стана Фермин Алдегер, който донесе победата на отбора на „Дукати“. Той пресече финалната линия с впечатляващо време от 41 минути и 7.651 секунди, оставяйки конкуренцията зад себе си.

Само на 6.987 секунди след него финишира младата звезда на КТМ – Педро Акоста, който затвърди статута си на един от най-обещаващите таланти в MotoGP.

Третото място на подиума заслужено зае Алекс Маркес, също с „Дукати“, който изостана с 7.896 секунди от победителя. Състезанието не мина без изненади и драматични обрати.

Предсрочно коронованият шампион Марк Маркес, който също кара за „Дукати“, преживя разочарование, след като отпадна още в първата обиколка. Към списъка на незавършилите се присъединиха и Марко Бедзеки („Априля“), Жоан Мир („Хонда“), Франческо Баная („Дукати“) и Енеа Бастианини (КТМ), което допълнително разбуни страстите на трасето.

В генералното класиране при пилотите Марк Маркес остава недостижим на върха с 545 точки, следван от брат си Алекс Маркес с 362 точки. Третата позиция заема Франческо Баная, който има 274 точки.


