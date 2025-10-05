Новини
Сестри Стоеви триумфираха с нова титла на престижния бадминтон турнир в ОАЕ

5 Октомври, 2025 13:53

Във финала те победиха поставените под номер 5 в схемата Ян Фей Чън и Лян Чън Сун от Тайван

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българските бадминтон звезди Стефани и Габриела Стоеви отново изписаха имената си със златни букви, след като завоюваха първото място на силния турнир от сериите Tour Super 100, провел се в Ал Аин, Обединени арабски емирства.

В решаващия мач за трофея, Стоеви се изправиха срещу поставените под номер 5 в схемата Ян Фей Чън и Лян Чън Сун от Тайван. Българките не оставиха никакви съмнения в превъзходството си, като спечелиха с убедителните 21:8, 21:13 и така си осигуриха поредната титла за сезона.

Този успех бележи пета титла за Стефани и Габриела през 2025 година – впечатляващо постижение, което затвърждава позицията им сред най-добрите женски двойки в световния бадминтон.

По пътя към златото, сестрите записаха четири последователни победи, демонстрирайки отлична подготовка, синхрон и спортен дух.


