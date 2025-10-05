Новини
Дунав (Русе) продължава победния си марш във Втора лига след успех над Етър

5 Октомври, 2025 20:08 549 1

  • дунав русе -
  • втора лига -
  • победа-
  • етър велико търново

Възпитаниците на Георги Чиликов вече разполагат с 28 точки

Дунав (Русе) продължава победния си марш във Втора лига след успех над Етър - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Дунав Русе затвърди лидерската си позиция във Втора лига с категорична победа с 2:0 срещу Етър Велико Търново. Срещата от 11-ия кръг на шампионата се превърна в истински празник за домакините, които демонстрираха класа и надмощие през почти целия двубой.

Още в 7-ата минута русенци откриха резултата, с което дадоха ясен сигнал, че са решени да не изпускат контрола върху срещата.

След почивката, в 57-ата минута, Дунав удвои преднината си и на практика сложи точка на спора, оставяйки гостите от Велико Търново без отговор.

Възпитаниците на Георги Чиликов вече разполагат с внушителните 28 точки, което им осигурява комфортна преднина от 4 пункта пред преследвачите Янтра (Габрово) и Фратрия. Етър, от своя страна, продължава да изпитва трудности и заема 14-ото място в класирането, непосредствено над опасната зона на изпадащите.

Втора лига - 11 кръг:

Миньор Перник - Лудогорец II 0:2
ЦСКА II - Спортист Своге 6:0
Спартак Плевен - Севлиево 0:1
Беласица Петрич - Хебър Пазарджик 0:1
Пирин Благоевград - Черноморец Бургас 1:0
Дунав Русе - Етър Велико Търново 2:0

6 октомври - понеделник, 16:00 ч
Вихрен Сандански - Марек Дупница

6 октомври - понеделник, 19:00 ч
Локомотив Горна Оряховица - Фратрия

Янтра Габрово - почива


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Муткурова , Пазарджик

    2 1 Отговор
    Тоз малкия град Русе ,близо до Карнобат се разчу доста ..с полицая сега и с тези

    20:53 05.10.2025

