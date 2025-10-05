Дунав (Русе) продължава победния си марш във Втора лига след успех над Етър

Дунав Русе затвърди лидерската си позиция във Втора лига с категорична победа с 2:0 срещу Етър Велико Търново. Срещата от 11-ия кръг на шампионата се превърна в истински празник за домакините, които демонстрираха класа и надмощие през почти целия двубой.

Още в 7-ата минута русенци откриха резултата, с което дадоха ясен сигнал, че са решени да не изпускат контрола върху срещата.

След почивката, в 57-ата минута, Дунав удвои преднината си и на практика сложи точка на спора, оставяйки гостите от Велико Търново без отговор.

Възпитаниците на Георги Чиликов вече разполагат с внушителните 28 точки, което им осигурява комфортна преднина от 4 пункта пред преследвачите Янтра (Габрово) и Фратрия. Етър, от своя страна, продължава да изпитва трудности и заема 14-ото място в класирането, непосредствено над опасната зона на изпадащите.

Втора лига - 11 кръг:

Миньор Перник - Лудогорец II 0:2

ЦСКА II - Спортист Своге 6:0

Спартак Плевен - Севлиево 0:1

Беласица Петрич - Хебър Пазарджик 0:1

Пирин Благоевград - Черноморец Бургас 1:0

Дунав Русе - Етър Велико Търново 2:0

6 октомври - понеделник, 16:00 ч

Вихрен Сандански - Марек Дупница

6 октомври - понеделник, 19:00 ч

Локомотив Горна Оряховица - Фратрия

Янтра Габрово - почива