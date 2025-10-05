България покори световния връх в скоковете на батут: Историческо злато за Христина Пенева и Калоян Петров

Христина Пенева и Калоян Петров изписаха със златни букви имената си в аналите на световната гимнастика, след като триумфираха в генералното класиране на Световната купа 2025 по скокове на батут в дисциплината синхронни смесени двойки.

За първи път в историята на Международната федерация по гимнастика (FIG) престижният трофей в тази категория се озовава в ръцете на български състезатели. Пенева и Петров получиха заслуженото признание по време на тържествена церемония в Антиб, Франция, където се състоя и финалният кръг от световната надпревара.

Този изключителен успех не само издига България на световния подиум, но и затвърждава позициите на родната школа като една от водещите сили в скоковете на батут.