България покори световния връх в скоковете на батут: Историческо злато за Христина Пенева и Калоян Петров

5 Октомври, 2025 21:06 444 2

  • българия-
  • скокове на батут-
  • световна купа-
  • христина пенева-
  • калоян петров-
  • синхронни смесени двойки-
  • исторически успех-
  • спортни новини

Вълнуващ момент за българския спорт!

България покори световния връх в скоковете на батут: Историческо злато за Христина Пенева и Калоян Петров - 1
Снимка: БФ Скокове на батут
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Христина Пенева и Калоян Петров изписаха със златни букви имената си в аналите на световната гимнастика, след като триумфираха в генералното класиране на Световната купа 2025 по скокове на батут в дисциплината синхронни смесени двойки.

За първи път в историята на Международната федерация по гимнастика (FIG) престижният трофей в тази категория се озовава в ръцете на български състезатели. Пенева и Петров получиха заслуженото признание по време на тържествена церемония в Антиб, Франция, където се състоя и финалният кръг от световната надпревара.

Този изключителен успех не само издига България на световния подиум, но и затвърждава позициите на родната школа като една от водещите сили в скоковете на батут.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джо

    3 0 Отговор
    Браво! Още много успехи!

    21:12 05.10.2025

  • 2 Така де

    0 0 Отговор
    Айде сега някой да каже: Каквато държавата, такъв ни е и батута!

    21:32 05.10.2025

