Антонио Конте категоричен: Това е най-трудният сезон за Наполи



Треньорът на Наполи, Антонио Конте, настоява, че това ще бъде най-трудният сезон за неговия отбор и заяви, че състоянието на контузените Матео Политано и Станислав Лоботка трябва да бъде оценено преди паузата за националните отбори. Воденият от Конте отбор на Наполи постигна обрат за 2:1 срещу Дженоа в неделя, с което се изравни с Рома на върха в класирането на Серия А.

„Вървим по напълно непознат път. Както непрекъснато повтарям, това ще бъде най-трудният сезон за нас, защото трябва да играем в Шампионската лига, а миналата година не участвахме в нито едно друго състезание, дори и в малките купи. Нямах състав, който да е правилно структуриран, за да се справи с тези ангажименти. В сравнение с други отбори, които вече са добре обиграни и структурирани, с добре смазан механизъм, който постоянно се е подобрявал през годините, ние се озовахме в напълно нова ситуация с група играчи, които, както непрекъснато повтарям, миналата година имаха много ограничен състав“, заяви Конте.

Наполи спечели титлата в Серия А през сезон 2024-25, в който не участваше в европейските турнири, докато сега неаполитанците се състезават паралелно в основната схема на Шампионската лига. Там към момента те записаха една загуба и една победа, като тепърва ще изиграят още шест мача.

„Когато привлечеш девет нови играчи, това означава, че са нужни време и търпение. Освен това много от тях може би все още не са готови. Те трябва да навлязат в ритъм и да се впишат в определена динамика“, добави Конте.

Първоначално Конте остави Кевин Де Бройне на пейката и промени системата, връщайки се към схема 4-3-3 с Политано, Давид Нерес и Расмус Хойлунд в атака.

„Това беше първият път, в който те започнаха заедно. Един от тях по-специално работи много здраво, въпреки че все още не е свикнал да създава решаващи ситуации“, каза Конте.

Политано и Лоботка получиха контузии през второто полувреме и бяха принудително заменени. Политано е част от състава на Италия за мачовете срещу Израел и Естония, като на този етап участието му за „Скуадра адзура“ е несигурно.

„Днес сякаш двигателят беше малко задръстен. Матео Политано идва след тежка серия от мачове, въпреки че беше сменян около 70-ата минута във всеки двубой; може би е влязъл в мача малко уморен. Той усети мускулна умора, така че не искам да навлизам в динамики, които не са моя работа. Тъй като самият аз съм бил национален селекционер, имам голямо уважение към националния отбор и всичко свързано с него. Лекарите ще разговарят помежду си и ще оценят ситуацията. Лоботка на практика се подхлъзна на терена. Коляното му се усука и той усети остра болка в областта на слабините и адукторите. Неговото състояние също трябва да бъде оценено“, каза Конте.

Дженоа поведе през първото полувреме, но Наполи обърна мача след почивката с голове на Франк Ангиса и Хойлунд.

„Имаме играчи, които чрез своя ритъм ни дават енергия. Със сигурност Франк, но също и Скот, който в сравнение с миналата година изпитва известни трудности, но днес се представи много добре. Това са играчи, които ни дават темпо, интензивност и сила. Неизбежно Скот, Франк и Лоботка ни осигуряват комбинация от интензивност и качество, когато пресират. Повтарям. Това ще бъде сложен сезон. В същото време трябва да имаме духа да се изправим срещу него, защото съм убеден, че този сезон ще послужи като основа за бъдещето. Градим от нулата, преди това нямаше основи“, каза Конте.