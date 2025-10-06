Новини
ЦСКА гони нов рекорд - "червените" с пети капитан от началото на сезона

6 Октомври, 2025 10:15 503 1

Срещу Лудогорец лентата беше носена от Теодор Иванов

ЦСКА гони нов рекорд - "червените" с пети капитан от началото на сезона - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА гони нов рекорд. "Червените" може да влязат в книгата за рекордите на "Гинес" за най-много капитани, които са извеждали отбора от първата минута в рамките на един сезон, пише "Мач Телеграф". Срещу Лудогорец лентата беше носена от Теодор Иванов. Така той стана играч №5, на който се падна честта да изведе съотборниците си от тунела.

До този момент лентата носиха Лиъм Купър, Густаво Бусато, Адриан Лапеня и Иван Турицов. Трима от въпросните играчи все още са в ЦСКА, но Христо Янев реши да даде най-голямата отговорност на един от най-младите играчи, какъвто е Теодор Иванов.

Както е известно, той дойде през лятото от ЦСКА 1948. Успоредно с това в клуба се завърна и неговият баща Валентин Илиев. В момента той е начело на дублиращия отбор на "червените".


  • 1 Оранжеви гвардейци

    3 1 Отговор
    Червените с оранжеви корени и тази година няма да могат да се преборят за 3+2 титла...

    10:26 06.10.2025

