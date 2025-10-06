Христо Янев зачеркна френско крило в ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Христо Янев потвърди окончателно, че е зачеркнал крилото Мохамед Брахими. Специалистът не го включи в групата за домакинството на Лудогорец (0:0).
Такива обосновани съмнения се появиха в петък, когато французинът записа 65 минути за дублиращия отбор на "червените" при победата с 6:0 над Спортист Своге. Разпоредбите на футболната ни централа позволяваха Брахими да играе и срещу Лудогорец, но Янев се отказа от услугите му.
Припомняме че, треньорът направи "двойна смяна" на крилото при равенството 1:1 срещу Локомотив София в предишния кръг. "Създаде повече проблеми на нас, отколкото на тях", обясни тогава Янев.
Мохамед Брахими беше привлечен в ЦСКА през лятото със свободен трансфер от Факел Воронеж.
