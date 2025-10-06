Новини
Христо Янев зачеркна френско крило в ЦСКА

6 Октомври, 2025 10:00

Специалистът не го включи в групата за домакинството на Лудогорец (0:0)

Христо Янев зачеркна френско крило в ЦСКА - 1
Павел Ковачев

Треньорът на ЦСКА Христо Янев потвърди окончателно, че е зачеркнал крилото Мохамед Брахими. Специалистът не го включи в групата за домакинството на Лудогорец (0:0).

Такива обосновани съмнения се появиха в петък, когато французинът записа 65 минути за дублиращия отбор на "червените" при победата с 6:0 над Спортист Своге. Разпоредбите на футболната ни централа позволяваха Брахими да играе и срещу Лудогорец, но Янев се отказа от услугите му.

Припомняме че, треньорът направи "двойна смяна" на крилото при равенството 1:1 срещу Локомотив София в предишния кръг. "Създаде повече проблеми на нас, отколкото на тях", обясни тогава Янев.

Мохамед Брахими беше привлечен в ЦСКА през лятото със свободен трансфер от Факел Воронеж.


  • 1 Левски 1914

    1 2 Отговор
    Те след 2 - 3 месеца и Христо Янев ще зачеркнат от МЕНТЕТО!

    Коментиран от #2

    11:00 06.10.2025

  • 2 Преди

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Левски 1914":

    3-4 дена Кокала в интервю,каза че държи правата на оригиналния Левски - Спартак. Че чорбата е менте е ясно. Но и сегашния Левски е менте ! Лафчис регистрира чисто нов клуб. Преди това разни кучета държаха едни права ,други други права. Локо ПД е Велбъжд Кюстендил. Ботев е Сопот. Сливен,Лечков затри оригиналния отбор и футбола в града. Черноморец и те много трансформации... Кой нормален би гледал БГ футбол?

    11:18 06.10.2025

