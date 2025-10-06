Фабио Капело: Разочароващо дерби между Ювентус и Милан – липса на страст и смелост

Легендарният италиански треньор Фабио Капело не скри разочарованието си след нулевото равенство между Ювентус и Милан в поредния кръг на Серия "А". Срещата, която противопостави два от най-успешните клуба в историята на италианския футбол, не оправда очакванията на феновете и специалистите.

"Първото полувреме беше истинска скука – липсваше всякаква инициатива и желание за риск", коментира Капело пред Milannews.it.

По думите му, двата тима са демонстрирали прекалено предпазлива игра, което е довело до разочароващо зрелище на терена.

Във втората част на мача се забеляза леко раздвижване, но според Капело това не е било достатъчно, за да компенсира слабото начало.

"Очаквахме много повече от Юве и Милан. Феновете имаха пълното право да изразят недоволството си след последния съдийски сигнал", допълни бившият наставник на двата гранда.