Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА ще играе контрола в събота

ЦСКА ще играе контрола в събота

6 Октомври, 2025 21:09 446 0

  • цска -
  • база -
  • панчарево-
  • христо янев-
  • контрола-
  • септември софия

Съперник на "червените" ще бъде Септември София

ЦСКА ще играе контрола в събота - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Представителният тим на ЦСКА ще поднови тренировъчния занимания утре (7 октомври) без футболистите, заети с националните си отбори. „Червените“ ще се готвят на клубната си база в Панчарево, като във вторник заниманието ще е едно, а в сряда и четвъртък тимът ни ще се готви двуразово.

Към подготовката на състава на Христо Янев в паузата на шампионата ще се присъединят и няколко футболисти от втория отбор на ЦСКА - Симеон Чатов, Алекс Тунчев, Денис Динев, Марк-Емилио Папазов и Юлиан Гилов.

На 11 октомври (събота) от 11:00 ч. ЦСКА ще изиграе контролна среща срещу Септември (София), която ще се състои на клубната база в Панчарево. Спарингът ще е закрит за фенове и медии, но ще бъде излъчен пряко в платформата SPORT.BG.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ