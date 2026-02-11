Новини
Спорт »
Бг футбол »
Промяна в програмата на Първа лига

11 Февруари, 2026 22:48 553 0

  • първа лига-
  • септември софия-
  • монтана -
  • промяна

Септември София и Монтана ще играят в нов ден и час

Промяна в програмата на Първа лига - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Настъпи нова промяна в календара на Първа лига. Двубоят от 21-ия кръг между отборите на ПФК "Септември" (София) и ПФК "Монтана 1921" няма да се състои по първоначалния график.

Поради непредвиден ремонт на Националния стадион "Васил Левски" и отлагане на решението на Лицензионната комисия към БФС относно допустимостта на стадион "Драгалевци" за домакинство, срещата ще бъде преместена.

Новата дата е 16 февруари 2026 г. (понеделник), а началният час е 15:00. Двубоят ще се проведе именно на Националния стадион "Васил Левски", вместо на първоначално обявената дата – 14 февруари от 12:15 ч. Тази промяна идва след официално решение на Спортно-техническата комисия към БФС.


