Промяна в програмата на Първа лига

Настъпи нова промяна в календара на Първа лига. Двубоят от 21-ия кръг между отборите на ПФК "Септември" (София) и ПФК "Монтана 1921" няма да се състои по първоначалния график.

Поради непредвиден ремонт на Националния стадион "Васил Левски" и отлагане на решението на Лицензионната комисия към БФС относно допустимостта на стадион "Драгалевци" за домакинство, срещата ще бъде преместена.

Новата дата е 16 февруари 2026 г. (понеделник), а началният час е 15:00. Двубоят ще се проведе именно на Националния стадион "Васил Левски", вместо на първоначално обявената дата – 14 февруари от 12:15 ч. Тази промяна идва след официално решение на Спортно-техническата комисия към БФС.