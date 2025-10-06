Даниил Медведев с победа над испанец в Шанхай

Даниил Медведев демонстрира класата си и се класира за следващата фаза на престижния турнир в Шанхай, след като надделя над испанеца Алехандро Давидович Фокина с резултат 6:3, 7:6 (5).

Още от първите минути на двубоя Медведев наложи темпото си и не остави съмнения в превъзходството си. С бърз пробив и аванс от 3:0 в началото на първия сет, руснакът си осигури комфортна преднина, която съумя да задържи до края на частта.

Във втория сет двамата съперници влязоха в оспорвана битка, като нито един не допусна пробив в подаването си. Така всичко се реши в драматичен тайбрек, където Медведев прояви хладнокръвие и стабилна психика, за да затвори мача в своя полза.