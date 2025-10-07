Жегата в Шанхай поваля тенис звездите: Синер рухна, Джокович повръща, Руне алармира

„Искате някой играч да умре на корта ли?“ — с тези остри думи Холгер Руне обобщи случващото се през последните дни на турнира Masters 1000 в Шанхай, където жегата и непоносимата влажност взеха своя дан от тенисистите.



Последиците вече са очевидни — отказвания, припадъци и невъзможност да се завършат мачове. Най-драматичният случай бе този на Теренс Атман, който се свлече на корта и бе принуден да се откаже още в първия си двубой.



По време на срещата между Яник Синер и Талон Грийкспор от третия кръг: италианецът бе покосен от жестоки крампи и, въпреки че се опита да продължи, се срина под тежестта на жегата и влажността, характерни за китайския мегаполис.



До края на третия кръг вече имаше седем отказвания, докато термометрите показваха 33°C (почти 40 по усещане) и влажност над 85%. В такива условия да се играе на най-високо ниво е почти невъзможно.



Въпреки нарастващия натиск, ATP все още не е предприела официални действия. Играчите настояват организацията да приеме конкретни мерки и да въведе ясни температурни стандарти, подобни на т.нар. WBGT индекс, който вече се използва в женския тур.



Този показател измерва реалното топлинно натоварване и би позволил при нужда въвеждането на “heat break” — 10-минутна пауза между втория и третия сет, когато условията станат критични.