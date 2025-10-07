Новини
Жегата в Шанхай поваля тенис звездите: Синер рухна, Джокович повръща, Руне алармира

7 Октомври, 2025 06:51 667 3

Играчите настояват ATP да въведе ясни правила за екстремните климатични условия

Жегата в Шанхай поваля тенис звездите: Синер рухна, Джокович повръща, Руне алармира - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

„Искате някой играч да умре на корта ли?“ — с тези остри думи Холгер Руне обобщи случващото се през последните дни на турнира Masters 1000 в Шанхай, където жегата и непоносимата влажност взеха своя дан от тенисистите.


Последиците вече са очевидни — отказвания, припадъци и невъзможност да се завършат мачове. Най-драматичният случай бе този на Теренс Атман, който се свлече на корта и бе принуден да се откаже още в първия си двубой.


По време на срещата между Яник Синер и Талон Грийкспор от третия кръг: италианецът бе покосен от жестоки крампи и, въпреки че се опита да продължи, се срина под тежестта на жегата и влажността, характерни за китайския мегаполис.


До края на третия кръг вече имаше седем отказвания, докато термометрите показваха 33°C (почти 40 по усещане) и влажност над 85%. В такива условия да се играе на най-високо ниво е почти невъзможно.


Въпреки нарастващия натиск, ATP все още не е предприела официални действия. Играчите настояват организацията да приеме конкретни мерки и да въведе ясни температурни стандарти, подобни на т.нар. WBGT индекс, който вече се използва в женския тур.


Този показател измерва реалното топлинно натоварване и би позволил при нужда въвеждането на “heat break” — 10-минутна пауза между втория и третия сет, когато условията станат критични.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    1 0 Отговор
    Глезотии!

    06:55 07.10.2025

  • 2 1488

    1 0 Отговор
    а миле китич и драгана миркович ко казуваха по вапроса

    07:09 07.10.2025

  • 3 организаторите

    1 0 Отговор
    Предлагаме срещите да се преместят Зимата при -10 градуса и да се играе с шубите !

    07:16 07.10.2025

