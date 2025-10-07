Барселона ще избира нов президент през април: Лапорта се готви за нов мандат

Каталунската футболна общност е на прага на важен избор – президентът на Барселона, Жоан Лапорта, планира да свика президентски избори през април следващата година, разкрива авторитетното издание Diario Sport. Очаква се вотът да се проведе преди финалните мачове на сезона, когато „блаугранас“ ще се борят за нови отличия.

Лапорта, който вече има два мандата начело на клуба, не крие амбициите си да продължи да ръководи Барса. В последните си изявления пред медиите той подчерта, че изминалата година е била изпълнена с предизвикателства и ключови решения, които са били от решаващо значение за стабилизирането и възраждането на клуба.

„Изправихме се пред трудни моменти и взехме смели решения под огромно напрежение. За мен беше чест да водя този проект и вярвам, че Барселона заслужава да продължи по този път“, сподели Лапорта в интервю за RAC1.

Президентът на каталунския гранд вече активно представя отчет за свършената работа и подготвя почвата за нова кандидатура.