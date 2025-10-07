Новини
Хари Кейн категоричен: Оставам в Байерн, завръщане в Англия не е на дневен ред

Хари Кейн категоричен: Оставам в Байерн, завръщане в Англия не е на дневен ред

7 Октомври, 2025 12:24

Нападателят подчерта, че бъдещето му е здраво свързано с германския клуб

Хари Кейн категоричен: Оставам в Байерн, завръщане в Англия не е на дневен ред - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълна от слухове за евентуално завръщане на Хари Кейн във Висшата лига заля спортните медии през последните дни, но самият капитан на английския национален отбор сложи точка на спекулациите. В интервю, дадено по време на лагера на „Трите лъва“, нападателят подчерта, че бъдещето му е здраво свързано с Байерн Мюнхен.

След като премина в германския гранд през лятото на 2023 г., Кейн се превърна в истинска голова машина – 18 попадения в едва 10 срещи от началото на сезона са доказателство за неговата изключителна форма. Байерн Мюнхен също демонстрира впечатляваща серия от победи, а английският стрелец изглежда напълно адаптиран към живота в Бундеслигата.

„В момента съм изцяло фокусиран върху представянето си за Байерн. Не мисля за завръщане в Англия, а дори напротив – виждам бъдещето си тук“, сподели Кейн.

Той допълни, че макар все още да не е водил конкретни разговори с ръководството на баварците относно дългосрочните си планове, е напълно отворен за такива дискусии, когато му дойде времето.

„Всичко зависи от това как ще се развие следващата година и какви успехи ще постигнем заедно. Засега се намираме в страхотен момент и не искам да се разсейвам с други мисли“, категоричен бе английският национал.

При напускането на Тотнъм мнозина прогнозираха, че Кейн ще се завърне на Острова, за да атакува рекорда за най-много голове във Висшата лига. Дори мениджърът на „шпорите“ Томас Франк не скри, че би приветствал нападателя обратно в Англия. Въпреки това, Кейн изглежда е променил приоритетите си.

„Ако ме бяхте попитали в началото на престоя ми в Германия, щях да кажа, че със сигурност ще се върна във Висшата лига. Сега обаче, след като вече съм тук известно време, тази вероятност е значително по-малка. Разбира се, никога не казвай никога, но на този етап не мисля за подобен ход“, завърши Кейн.


