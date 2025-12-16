Новини
Спортът по ТВ във вторник - (16 декември)

16 Декември, 2025

Футбол, снукър, баскетбол и волейбол в ефира днес

Спортът по ТВ във вторник - (16 декември) - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

15:00 Волейбол: Сада – Крузейро - МАХ Спорт 1

15:00 Снукър: Шотландия оупън, първи кръг - Евроспорт 1

18:30 Волейбол: Перуджа – Суехли - МАХ Спорт 2

19:00 Баскетбол: Лиеткабелис – Кемниц - МАХ Спорт 1

19:45 Баскетбол: Фенербахче – Панатинайкос - МАХ Спорт 3

21:00 Баскетбол: Апоел Тел Авив – Цървена звезда - МАХ Спорт 1

21:00 Снукър: Шотландия оупън, първи кръг - Евроспорт 1

21:15 Баскетбол: Олимпиакос – Валенсия - МАХ Спорт 2

22:00 Футбол: Кардиф – Челси - Диема спорт 2

22:00 Футбол: ПСВ Айндховен – Гелдерс - Ринг тв

22:00 Футбол: Гуадалахара - Барселона - МАХ Спорт 4

22:00 Баскетбол: Париж – Барселона - МАХ Спорт 3


