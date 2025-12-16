Спортът по ТВ във вторник - (16 декември)

15:00 Волейбол: Сада – Крузейро - МАХ Спорт 1
15:00 Снукър: Шотландия оупън, първи кръг - Евроспорт 1
18:30 Волейбол: Перуджа – Суехли - МАХ Спорт 2
19:00 Баскетбол: Лиеткабелис – Кемниц - МАХ Спорт 1
19:45 Баскетбол: Фенербахче – Панатинайкос - МАХ Спорт 3
21:00 Баскетбол: Апоел Тел Авив – Цървена звезда - МАХ Спорт 1
21:00 Снукър: Шотландия оупън, първи кръг - Евроспорт 1
21:15 Баскетбол: Олимпиакос – Валенсия - МАХ Спорт 2
22:00 Футбол: Кардиф – Челси - Диема спорт 2
22:00 Футбол: ПСВ Айндховен – Гелдерс - Ринг тв
22:00 Футбол: Гуадалахара - Барселона - МАХ Спорт 4
22:00 Баскетбол: Париж – Барселона - МАХ Спорт 3
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА