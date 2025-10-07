Американски инвеститори се отказаха от сделка за Тотнъм Хотспър

Вълна от слухове около бъдещето на английския футболен тим Тотнъм Хотспър бе окончателно разсеяна, след като консорциум, оглавяван от американския технологичен магнат Бруклин Ейрик, официално прекрати опитите си за придобиване на лондонския клуб. Новината бе потвърдена чрез съобщение на Лондонската фондова борса в началото на седмицата.

След месеци на преговори и неофициални разговори, семейство Люис – основните акционери в Тотнъм – категорично отхвърлиха офертата на Ейрик, която според източници е възлизала на внушителните 4,5 милиарда паунда.

Решението на собствениците бе обявено още на 26 септември, а сега получи и официално потвърждение. В специално изявление, публикувано на борсата, ръководството на Тотнъм Хотспър изрази благодарност към американския консорциум, както и към азиатската компания „Файърхоук Холдинг“, която също прояви интерес към клуба по-рано през годината.

От клуба подчертаха, че оценяват „конструктивния диалог“ и „уважението към ясната позиция на семейство Люис, че Тотнъм не е обект на продажба“.

С този развой на събитията, феновете на „шпорите“ могат да бъдат спокойни – клубът остава под стабилното ръководство на досегашните си собственици, които потвърдиха дългосрочния си ангажимент към развитието и успехите на Тотнъм Хотспър.