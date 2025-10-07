Новини
Спорт »
Тенис »
Димитър Кузманов преодоля първия кръг на Чалънджъра в Херсонисос

Димитър Кузманов преодоля първия кръг на Чалънджъра в Херсонисос

7 Октомври, 2025 18:12 412 0

  • димитър кузманов -
  • класира-
  • тенис-
  • турнир-
  • чалънджър -
  • херсонисос -
  • гърция

Българинът победи австриеца Денис Новак

Димитър Кузманов преодоля първия кръг на Чалънджъра в Херсонисос - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Димитър Кузманов се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 54 хиляди евро.

Поставеният под номер 8 Кузманов надделя над австриеца Денис Новак с 6:2, 6:3 за 74 минути. 32-годишният българинт поведе с 4:1 по пътя си към успеха в първия сет, а във втория взе първите пет гейма и това се оказа решаващо.

Така той заработи 900 евро и 4 точки за световната ранглиста, в която заема 261-ото място. За място на четвъртфиналите Кузманов ще се изправи срещу квалификанта Раду Албот (Молдова), който е 560-и в класацията на АТП в момента, но е достигал до 39-ата позиция.

Двамата са се срещали общо шест пъти досега, като 35-годишният Албот има пет победи, а единственият успех на българина е с 6:3, 6:4 в Роан (Франция) през 2022 година.

В надпреварата на двойки Кузманов и Новак са партньори, като ще стартират срещу индийците Сай Ганта и Каран Синг.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ