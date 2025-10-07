Юлия Стаматова напред на сингъл, Денислава Глушкова отпадна на двойки в Гърция

Българката Юлия Стаматова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди долара.

Стаматова победи Михаела Байерлова (Чехия) в много оспорван мач със 7:6(7), 7:5 след три часа игра.

32-годишната българка пропиля аванс от 5:2 гейма в първия сет, но след това в тайбрека успя да стигне до успеха от общо седмата си възможност. Във втората част тя изоставаше с 1:4, но реализира обрат.

Така в третия кръг тя ще играе срещу осмата в схемата Елена Руксандра Бертя (Румъния).

Квалификантката Беатрис Спасова отпадна в първия кръг поединично след поражение от полякинята Марцелина Подлинска с 3:6, 0:6.

Друга българка - Денислава Глушкова, е поставена под номер 6 на сингъл и стартира директно от втория кръг срещу рускинята Ксения Зайцева.

В надпреварата на двойки Глушкова и Фабиене Гетварт (Германия) загубиха в първия кръг от Елина Неплий (Русия) и Хиба Шейх (САЩ) с 2:6, 2:6.

Вчера Беатрис Спасова пък се класира за четвъртфиналите на двойки.