Гергана Топалова с победа и класиране за втори кръг в Севиля

Българската тенисистка Гергана Топалова преодоля първото си препятствие на турнира в Севиля, Испания, с награден фонд от 30 000 долара.

В оспорван двубой на червените кортове, седмата поставена в схемата Топалова надделя над австралийката Мелиса Еркан с резултат 6:4, 7:6(8) след почти три часа здрава битка.

С този успех Топалова си осигури място във втория кръг, където ще срещне победителката от двубоя между Мила Машич и Диана Марцинкевича.