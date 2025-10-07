Новини
Гергана Топалова с победа и класиране за втори кръг в Севиля

7 Октомври, 2025 20:56 348 0

Българката надделя над австралийката Мелиса Еркан

Гергана Топалова с победа и класиране за втори кръг в Севиля - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската тенисистка Гергана Топалова преодоля първото си препятствие на турнира в Севиля, Испания, с награден фонд от 30 000 долара.

В оспорван двубой на червените кортове, седмата поставена в схемата Топалова надделя над австралийката Мелиса Еркан с резултат 6:4, 7:6(8) след почти три часа здрава битка.

С този успех Топалова си осигури място във втория кръг, където ще срещне победителката от двубоя между Мила Машич и Диана Марцинкевича.


