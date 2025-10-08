Сержио Консейсао поема кормилото на Ал-Итихад

Сержио Консейсао официално стана новият мениджър на шампиона на Саудитска Арабия - Ал-Итихад.

Португалският специалист, който наскоро навърши 50 години, се обвърза с гранда от Джеда с договор до лятото на 2027 година.

След като през май клубът се раздели с френския треньор Лоран Блан, който води тима повече от 12 месеца, ръководството на Ал-Итихад заложи на опитния Консейсао, известен със своя тактически нюх и умение да вдъхновява отборите си. Очакванията към новия наставник са високи – феновете се надяват той да върне шампионския блясък и да изведе отбора до нови върхове както на местната сцена, така и в азиатските клубни турнири.