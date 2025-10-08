Новини
Спорт »
Световен футбол »
Сержио Консейсао поема кормилото на Ал-Итихад

Сержио Консейсао поема кормилото на Ал-Итихад

8 Октомври, 2025 15:35 471 0

  • сержио консейсао -
  • мениджър -
  • саудитска арабия-
  • ал-итихад-
  • специалист-
  • джеда

Клубът демонстрира амбиция да затвърди позициите си сред елита на Саудитска Арабия

Сержио Консейсао поема кормилото на Ал-Итихад - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Сержио Консейсао официално стана новият мениджър на шампиона на Саудитска Арабия - Ал-Итихад.

Португалският специалист, който наскоро навърши 50 години, се обвърза с гранда от Джеда с договор до лятото на 2027 година.

След като през май клубът се раздели с френския треньор Лоран Блан, който води тима повече от 12 месеца, ръководството на Ал-Итихад заложи на опитния Консейсао, известен със своя тактически нюх и умение да вдъхновява отборите си. Очакванията към новия наставник са високи – феновете се надяват той да върне шампионския блясък и да изведе отбора до нови върхове както на местната сцена, така и в азиатските клубни турнири.


