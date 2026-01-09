Марио Балотели се завръща на футболните терени, след като от началото на миналата година беше без отбор след кратък престой в Дженоа. Информацията беше съобщена в сряда от добре информирания журналист Джанлука Ди Марцио.

Бившият италиански национал ще се опита да рестартира кариерата си в Саудитската професионална лига, където ще носи екипа на Ал-Етифак. Въпросът обаче остава дали 35-годишният нападател ще успее да се съсредоточи изцяло върху футбола в град, който със своите изкушения сякаш е създаден за неговите прословути изцепки.