Новини
Спорт »
Световен футбол »
Марио Балотели се завръща!

Марио Балотели се завръща!

9 Януари, 2026 12:30 485 0

  • марио балотели-
  • футбол-
  • саудитска арабия

Бившият италиански национал ще се опита да рестартира кариерата си в Саудитската професионална лига

Марио Балотели се завръща! - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Марио Балотели се завръща на футболните терени, след като от началото на миналата година беше без отбор след кратък престой в Дженоа. Информацията беше съобщена в сряда от добре информирания журналист Джанлука Ди Марцио.

Бившият италиански национал ще се опита да рестартира кариерата си в Саудитската професионална лига, където ще носи екипа на Ал-Етифак. Въпросът обаче остава дали 35-годишният нападател ще успее да се съсредоточи изцяло върху футбола в град, който със своите изкушения сякаш е създаден за неговите прословути изцепки.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ