Артур Риндеркнеш с впечатляващ успех – французинът на четвъртфинал в Шанхай

8 Октомври, 2025 13:09 430 0

30-годишният представител на „петлите“ елиминира чеха Иржи Лехечка

Артур Риндеркнеш с впечатляващ успех – французинът на четвъртфинал в Шанхай - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Френският тенисист Артур Риндеркнеш поднесе приятна изненада на феновете си, след като си осигури място сред най-добрите осем на престижния „Мастърс“ турнир в Шанхай. 30-годишният представител на „петлите“, който в момента заема 54-ата позиция в световната ранглиста, демонстрира хладнокръвие и отлична форма, надигравайки категорично чеха Иржи Лехечка с резултат 6:3, 7:6(5) в двубой, продължил едва 90 минути.

Риндеркнеш впечатли с мощен сервис, реализирайки цели 9 аса – с цели шест повече от 23-годишния си съперник, който е 19-и в света. Докато Лехечка допусна две двойни грешки, французинът не се поддаде на напрежението и не направи нито една. Още по-впечатляващо е, че Артур успя да пробие веднъж подаването на чеха и не позволи на Лехечка да стигне до нито една възможност за пробив.

В следващата фаза на надпреварата Риндеркнеш ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между италианеца Лоренцо Музети и канадеца Феликс Оже-Алиасим.


