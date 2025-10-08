Новини
Цанко Цанков получи официално признание за рекордното си 24-часово плуване по Дунав

8 Октомври, 2025 17:00 297 0

Документът влъчи лично президента на Българската федерация по плувни спортове - Георги Аврамчев

Цанко Цанков получи официално признание за рекордното си 24-часово плуване по Дунав - 1
Снимка: БГНЕС архив
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуваща церемония беляза вечерта в препълнената зала „Черно и бяло“ на хотел „Милениум“, където плувецът Цанко Цанков бе отличен с официален сертификат за изключителното си постижение – 24-часово непрекъснато плуване в река Дунав.

Документът, връчен лично от президента на Българската федерация по плувни спортове (БФПС) Георги Аврамчев, е подписан и от главния съдия на събитието, Велислав Цеков, който оглавява Съдийската комисия към федерацията.

Сертификатът удостоверява, че в периода от 12:48 ч. на 23 август до 13:18 ч. на 24 август 2025 г., Цанков е преплувал внушителните 135 километра – от видинското село Кошава до град Оряхово – облечен единствено в стандартен текстилен бански костюм. Това уникално постижение е поредното доказателство за издръжливостта, волята и професионализма на българския плувец.

Тържественото събитие съвпадна с премиерата на документалния филм „Северният канал“, който разказва за още един впечатляващ успех на Цанков – преплуването на легендарния Северен канал между Северна Ирландия и Шотландия през юли тази година.


