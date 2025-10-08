Лионел Меси с емоционално послание към Жорди Алба: "Футболът вече няма да е същият без теб"

Краят на една златна ера в световния футбол настъпи, след като Жорди Алба обяви, че слага край на своята бляскава кариера. Новината разтърси не само феновете на Барселона и Интер Маями, но и самия Лионел Меси, който не скри вълнението си от раздялата с дългогодишния си съотборник.

Аржентинският магьосник, който споделяше терена с Алба в Барселона между 2012 и 2021 година, а от миналото лято отново са заедно в Интер Маями, отправи трогателно послание към испанския защитник в социалните мрежи.

Меси изрази благодарността си за всички незабравими моменти, които двамата са преживели рамо до рамо, и призна, че ще му липсва присъствието на Алба по левия фланг.

"Жорди, благодаря ти за всичко! Ще ми липсваш безкрайно. След всичко, което преживяхме заедно, ще бъде странно да погледна наляво и да не те видя там. Не мога да повярвам колко асистенции си ми подал през годините. Кой ще ми подава тези перфектни топки по крилото сега?", написа Меси под публикацията на Алба.

Жорди Алба оставя след себе си внушително наследство – шест титли от Ла Лига, пет Купи на краля, четири Суперкупи на Испания, трофей от Шампионската лига и световна клубна купа.

С националния отбор на Испания той триумфира като европейски шампион през 2012 година.