Арина Сабаленка стартира с драматичен обрат на турнира в Ухан

8 Октомври, 2025 17:51 495 2

Беларуската тенисистка отстрани словачката Ребека Шрамкова

Арина Сабаленка стартира с драматичен обрат на турнира в Ухан - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Беларуската тенисистка Арина Сабаленка започна участието си на престижния турнир в Ухан, Китай, с напрегната и изпълнена с обрати победа. Във втория кръг водачката в схемата се изправи срещу словачката Ребека Шрамкова, заемаща 68-о място в класацията на WTA, и след почти двучасова битка триумфира с 4:6, 6:3, 6:1.

Двубоят между двете състезателки бе първи в професионалната им кариера и предложи истинско зрелище за феновете на тениса. Въпреки че Сабаленка загуби първия сет, тя демонстрира характер и класа, като обърна развоя на срещата в своя полза и не остави съмнения в превъзходството си през следващите два сета.

В следващия кръг световната №1 ще се изправи срещу руската тенисистка Людмила Самсонова, която в момента заема 20-ата позиция в световната ранглиста. Двете са се срещали пет пъти досега на професионално ниво, като Сабаленка води с 3:2 победи, а всички техни сблъсъци са били на твърда настилка.


  • 1 Сашо

    0 2 Отговор
    Сабаленка е токова готина и яка, че мога да я почна от сабааааайленка...

    Коментиран от #2

    18:30 08.10.2025

  • 2 глей трансформара

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сашо":

    да не почни

    18:53 08.10.2025

