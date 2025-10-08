Американският тенисист Лърнър Тиен изправи Медведев пред изпитание в Шанхай

Вълнуваща драма се разигра на корта в Шанхай, където руският ас Даниил Медведев успя с много усилия да си осигури място сред най-добрите осем на престижния турнир от сериите "Мастърс" на твърда настилка. В ожесточен осминафинален сблъсък, Медведев, който заема 18-ата позиция в световната ранглиста, се изправи срещу амбициозния американец Лърнър Тиен, класиран под номер 36.

Двубоят се превърна в истински трилър, продължил близо три часа – точно 2 часа и 55 минути. Медведев трябваше да премине през множество препятствия, за да надделее с резултат 7:6(6), 6:7(1), 6:4. Американският съперник демонстрира завидна устойчивост и не отстъпи лесно, като двамата си размениха по един тайбрек, преди руснакът да сложи точка на спора в третия сет.

Любопитен факт е, че това бе третата среща между Медведев и Тиен на професионално ниво, като всички техни мачове до момента са се провели през настоящия сезон и на твърда настилка. За първи път обаче руският фаворит успя да излезе победител от този оспорван дуел.

В следващия кръг Медведев ще се изправи срещу седмия поставен в схемата – австралиеца Алекс де Минор.