Спортът по ТВ в четвъртък (9 октомври)

09.00 Снукър: Турнир на Си-ан, трети кръг - Евроспорт 1
10.00 Тенис: турнир в Шанхай - МАХ Спорт 1
14.30 Снукър: Турнир на Си-ан, трети кръг - Евроспорт 1
15.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 3
15.50 Колоездене: Гран Пиемонте - Евроспорт 2
18.00 Вдигане на тежести: Световно първенство - Ринг
19.00 Футбол: Финландия – Литва - Диема спорт 3
20:30 Вдигане на тежести: Световно първенство - Ринг
21.30 Баскетбол, Олимпия Милано – Монако - МАХ Спорт 1
21.30 Баскетбол: Партизан – Анадолу Ефес - МАХ Спорт 2
21.45 Футбол: Англия – Уелс - Диема спорт 2
21.45 Футбол: Чехия – Хърватия - Диема спорт 3
21.45 Футбол: Малта – Нидерландия - Диема спорт
21.45 Футбол: Шотландия – Гърция - Нова спорт
