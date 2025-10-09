Новини
Спортът по ТВ в четвъртък (9 октомври)

Спортът по ТВ в четвъртък (9 октомври)

9 Октомври, 2025

Снукър, тенис, футбол и вдигане на тежести в ефира днес

Спортът по ТВ в четвъртък (9 октомври) - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров

09.00 Снукър: Турнир на Си-ан, трети кръг - Евроспорт 1

10.00 Тенис: турнир в Шанхай - МАХ Спорт 1

14.30 Снукър: Турнир на Си-ан, трети кръг - Евроспорт 1

15.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 3

15.50 Колоездене: Гран Пиемонте - Евроспорт 2

18.00 Вдигане на тежести: Световно първенство - Ринг

19.00 Футбол: Финландия – Литва - Диема спорт 3

20:30 Вдигане на тежести: Световно първенство - Ринг

21.30 Баскетбол, Олимпия Милано – Монако - МАХ Спорт 1

21.30 Баскетбол: Партизан – Анадолу Ефес - МАХ Спорт 2

21.45 Футбол: Англия – Уелс - Диема спорт 2

21.45 Футбол: Чехия – Хърватия - Диема спорт 3

21.45 Футбол: Малта – Нидерландия - Диема спорт

21.45 Футбол: Шотландия – Гърция - Нова спорт


